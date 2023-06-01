中国軍機とロシア軍機が、日本周辺で共同飛行を行いました。防衛省によりますと、27日午前から午後にかけて、中国の爆撃機2機とロシアの爆撃機や哨戒機4機が、日本海から東シナ海まで共同飛行を行いました。また、この日の午後、ロシアの爆撃機2機と別の中国の爆撃機2機が、東シナ海から四国沖の太平洋にかけて共同飛行を行いました。航空自衛隊が戦闘機を緊急発進させ、対応しました。防衛省によると、中露による共同飛行が確認さ