6月26日、プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜がInstagramを更新。減量中の食事や練習による内出血の写真を公開し、ファンから声援が相次いでいる。スポーツ紙記者が言う。「本田さんは2016年の世界ジュニア選手権で優勝しましたが、2024年1月に惜しまれながら現役を引退し、プロへ転向しました。しかし、2026年5月22日、同じく2024年に現役を引退した恋人のプロフィギュアスケーター・宇野昌磨さんとペアを組んで、