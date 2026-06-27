2018年に泥酔した状態で未成年にわいせつな行為をしたとして書類送検され（のちに起訴猶予処分）、所属務所を退所。さらには2020年、酒気帯び運転による道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されている。芸能界を事実上、引退していた元“旧ジャニ”アイドルがいよいよ動き出した――。6月24日、元TOKIOの山口達也（54）がYouTubeチャンネルに動画を投稿。芸能界引退から8年、ようやくエンタメ活動を再開したことになる。「2度の不祥