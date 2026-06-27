47歳で自然妊娠し、第3子となるレオくんを出産したhisakoさん（51）。約20年ぶりとなる妊娠・出産、“2周目子育て”についてSNSや自身のコミュニティで発信し、高齢出産・育児の当事者から絶大な信頼を得ている。【画像】「稲妻が走るというか…」47歳で自然妊娠したhisakoさんの妊娠中の様子と夫と20歳上の子供たちを見るまったく計画になかった20年ぶりの妊娠・出産は、自身に、家族に、どんなインパクトをもたらしたのか。