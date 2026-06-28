《カフェでケープを使って授乳してたら「たくさんの人がいますので…」と注意されてしまって反省》【写真】5か月間の休止で批判の声も…ディズニーの授乳室ケープ授乳で論争勃発6月中旬、Xに投稿された、小さな子どもを持つ母親とみられる女性の“つぶやき”が、ネット上で大きな波紋を広げている。授乳ケープといえば、外出先で赤ちゃんにおっぱいをあげる際、周囲の目を遮るためにお母さんの身体を覆う、子育て世代の必須ア