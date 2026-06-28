暑い季節に食べたくなるかき氷と、やわらかなおもちの組み合わせを楽しめる「やわもちアイスシリーズ」。2026年7月6日（月）より、夏季限定商品『やわもちアイス いちご練乳氷』が発売されます。専門店で人気のいちご練乳かき氷をイメージした贅沢な4層構造が魅力で、おうちにいながら甘味処気分を楽しめる一品。さらに好評販売中の『やわもちアイス 抹茶氷』にも注目が集まっています♪ 専門店気分を楽しめるいちご