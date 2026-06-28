バブル崩壊を経てカオスな時代に突入していた1998年。そんな時代に、型破りで破天荒な教師が痛快に暴れ回る伝説的なドラマがあった――。反町隆史が演じる元暴走族の高校教師・鬼塚英吉が、学校や生徒が抱える問題を体当たりで解決していく学園ドラマ『GTO』（フジテレビ系）だ。同作は、平均世帯視聴率28.5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）を記録し、最終回では35.7％という驚異的な数字をマーク。平成を代表する学園