元タレントで、現在はYouTuberとして活動する木下優樹菜（38）が6月25日、自身のThreadsを更新。“意味深”な長文を投稿し、ネット上でさまざまな憶測を呼んでいる。投稿には、カナダの詩人フィリックス・レクエアの《愚かな人に嫌われることを喜びなさい。彼らに好かれることは侮辱でさえあるから》という言葉が綴られた画像とともに、《嘘と真実》というトピックタグが設定されていた。木下はまず、《一つ嘘をつくと何個も何個も