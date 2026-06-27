〈「もうぶっ飛びました。絶対無理って」20年ぶりの妊娠検査薬で陽性反応…47歳で自然妊娠した3児の母が明かす、周囲の意外な反応〉から続く47歳で自然妊娠し、第3子となるレオくんを出産したhisakoさん（51）。約20年ぶりとなる妊娠・出産や“2周目子育て”についてSNSや自身のコミュニティで発信し、高齢出産・育児の当事者から絶大な信頼を得ている。【画像】「青天の霹靂」子育て終了後にまさかの妊娠をしたhisakoさんの妊娠