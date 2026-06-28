福山市の自宅に、祖母の遺体を放置していたとして、41歳の孫の男が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、福山市高西町の４１歳無職の男です。警察によると男は今月18日頃からきのうまで、祖母の遺体を自宅に放置し遺棄した疑いです。調べに対し、容疑を認めています。事件はきのう午後4時前、自宅を訪れた男の父親が「母親が自宅で倒れている」と警察に通報し発覚しました。遺体は1階寝室の布団の中に横向きの状態で、