第2子の誕生が世間を騒がせているドジャース・大谷翔平。これまで妻・真美子さんの妊娠の情報すら一切出てこなかった“徹底ガード”ぶりに、現地ファンからも驚きの声が上がっている。【写真】「今見ると本当に尊い」極秘体制の中、公開されていた“妊娠中の真美子さん”真美子さんの妊娠「噂すら…」6月20日、大谷は真美子さんとの連名でインスタグラムにメッセージを投稿。英文で、「私たちの人生において、再びこのような素