車が衝突し、電柱が根元から折れました。【写真を見る】乗用車衝突電柱根本から折れる運転手の男性（20代）意識不明の重体栃木・宇都宮市午前5時半前、宇都宮市竹林町の県道で、乗用車が電柱に衝突しました。この事故で、運転手の男性（20代）が意識不明の重体となっていますが、助手席に乗っていた女性（20代）には、けがはありませんでした。乗用車はセンターラインを越えて対向車線側にある電柱に衝突したとみられていて