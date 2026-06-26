6月25日、愛子さまは東京都港区の国立新美術館で開催中の回顧展『生誕100年森英恵ヴァイタル・タイプ』を鑑賞された。「オートクチュールも含め約400点の作品が展示されており、愛子さまは顔を近づけて熱心に見入られていました」（皇室担当記者）森英恵さんといえば、皇室にもゆかりの深い世界的なファッションデザイナーだ。「森さんは、雅子さまがご成婚パレードでお召しになったローブ・デコルテをはじめとして、宮中饗宴