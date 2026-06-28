夏の季語としても知られる「桜桃忌」。作家・太宰治（1909〜1948）の遺体が発見された日で生誕日でもある6月19日には、毎年、東京都三鷹市の禅林寺にある墓に全国から多くの文学ファンが訪れる。＊＊＊【写真を見る】水受けにタバコの吸い殻、飲みかけのパック酒、エナドリ、ポカリ、味の素…信じられない「お供え」の数々その桜桃忌を前にした今年4月、太宰の遺族が異例の呼びかけを行った。太宰の孫として知られる衆議院