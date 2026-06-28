「ツメは血流具合で色や形が変わるため、ツメを見ると、その時々の全身の健康状態がわかります。根元の“爪母”と呼ばれる組織で新しい細胞がつくられて、前のツメを押し出して、どんどん伸びていきますから、経時的にひと目でチェックできる身体組織のひとつです。この記事のすべての写真を見るツメの根元にある半月部分が見えないと、ツメの成長が遅くなっている可能性もあります。身体全体の代謝が落ちているかもしれません」