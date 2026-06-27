3月7日、米ロサンゼルスの空港に着陸するユナイテッド航空の旅客機/Kevin Carter/Getty Images（CNN）米ユナイテッド航空の旅客機が26日、ニュージャージー州の空港への着陸進入中にドローン（無人機）1機と衝突しそうになっていたことが分かった。同機のパイロットが明らかにした。当該のパイロットは航空管制の音声の中で「もう少しでドローンに衝突するところだった」と話している。CNNは音声が本物であることを確認した。パイ