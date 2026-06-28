【地震情報 2026年6月28日】(05:26更新)5時21分頃、岩手県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約40km、地震の規模はM6.1、最大震度5弱を青森県、岩手県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年6月28日】(05:24更新)5時21分頃、岩手県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約40km、地震の規模はM6.1、最大震度5弱を青森県、岩手県で観測しています。この地震による津波の心配