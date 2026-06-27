「我々は新宿の街に出て、紀伊國屋の裏手の地下にあるDUGに入ってウォッカ・トニックを二杯ずつ飲んだ」（村上春樹『ノルウェイの森』より）三島由紀夫、寺山修司、村上春樹らが通ったことで知られる東京・新宿の老舗ジャズ喫茶「DUG」が、入居するビルの解体によって、6月27日で65年の歴史に幕を閉じることとなった。＊＊＊【写真を見る】村上春樹も通ったジャズ喫茶「DUG」の店内ジャズ喫茶の役割「世の中が変わっても、ここ