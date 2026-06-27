テレビ朝日系「見取り図じゃん」が２５日、放送され、見取り図盛山晋太郎、リリーが出演した。この日は、先週に引き続いて人気企画「やっぱり…カッケェ話の回！！〜令和に通じる男の美学〜」。人気芸人たちが「カッケェ話」を持ち込んだ。ハライチ岩井勇気は、大物芸人・明石家さんまの「カッケェ話」を披露した。「２０代の頃に、定期的に年２回ぐらい、さんまさんとご飯行かせてもらうっていう会があったんですよ。