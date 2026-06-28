グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ）が27日夜、Xを更新。ホテルで遭遇した事態について、報告した。天羽は「ちょっと早くホテルついたからそろそろ配信を〜って思ったら隣の部屋からすごい声聞こえるので静かになるまで待ちます……」と記述。「こりゃだめだ」と困った顔の絵文字を並べてつづった。この投稿に対し「えー？何の声！？w」「どういった声だろう」「実況してあげよう」「どんな声なのか気になる」「むしろど