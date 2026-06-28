SNSなどで様々な方法を目にする「小顔ケア」。前編ではヘッドマッサージも耳輪ゴムも「小顔効果ナシ」とのことでしたが、医師がススメる正しい小顔ケアとは？【後編】 【写真を見る】自己流「小顔ケア」が“シミ・たるみ”の原因に？医師に聞く正しい「顔筋トレ」とは？【THE TIME,】 「マッサージ」がシミ・たるみの原因に？＜街の人が実践する「小顔ケア」は正しいのか？＞後編でも引き続き、小顔に関する研究や書籍を