きょう行われる予定の日韓防衛相会談のため韓国を訪れている小泉防衛大臣が、特殊飛行部隊「ブラックイーグルス」を視察しました。小泉防衛大臣はきのう、韓国の安圭伯国防相とともに北東部・原州にある空軍基地を訪れました。ここは、アクロバット飛行を披露する「ブラックイーグルス」の基地で、小泉大臣は、搭乗体験として機体のコックピットに乗り込みました。「ブラックイーグルス」は1月、中東の航空ショーに向かう途中で沖