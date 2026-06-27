アメリカ中央軍は、イランが貨物船を攻撃したことに対する報復として、イランのミサイル保管施設などを空爆したと発表しました。アメリカ中央軍は26日、イランのミサイルや無人機の保管施設とレーダー施設を空爆したとSNSで発表しました。イランが25日に、ホルムズ海峡を航行していたシンガポール船籍の貨物船をミサイル攻撃したことに対する報復だとしています。アメリカ中央軍は、「イラン軍による貨物船への攻撃は、明らかに停