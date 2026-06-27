２０２４年に廿日市市の中学校で野球部の練習中に頭を強くうった生徒が死亡した事故で、警察は医療従事者ら３人を書類送検しました。 この事故は２００４年６月大野東中学校の軟式野球部の練習中に、フライをとろうとした生徒２人がぶつかり１人が頭を強く打ち、その後死亡したものです。 事故の調査報告書によりますと、生徒はぶつかった後すぐに病院を受診し、異常がなかったため一度帰宅しましたが夜に容体が急変し死亡した