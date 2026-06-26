日経平均株価が最高値を更新するなど株高が続くなか、普通の会社員でも純金融資産1億円を突破する「いつの間にか富裕層」と呼ばれる人が増えている。「とりあえずオルカンを積み立てて1億円」――。そんな投資ブームの定型句に、元手240万円から5億円を築いた兼業投資家・ちょる子氏は懐疑的だ。大切なのは、流行の数字や他人の成功法則をなぞることではなく、自分に必要な資産額と生活水準を見極めたうえで、節約・入金・投資を設