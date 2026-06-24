Café Kitsunéでは、毎年人気のオリジナルかき氷を2026年7月1日（水）より発売します。今年はキツネ型チョコレートを添えた3種類のフレーバーが登場。シェフパティシエ特製の自家製ソースやクリームを贅沢に使用し、和と洋の魅力を掛け合わせた特別な味わいに仕上げました。見た目も華やかで、暑い季節のご褒美スイーツにぴったりな一杯を楽しめます♡ 和と洋が出会う贅沢な3