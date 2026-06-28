「『もののけ姫』は、冒頭から腕や首が飛ぶような過激な描写もある作品なのでファミリー層にはウケないはず、『となりのトトロ2』を作ったほうがヒットするのではといった声が出演者の中でもありましたが、そんな不安をかき消し、映画は空前の大ヒット。昨年10月、4Kデジタルリマスター版の公開に合わせたトークショーに参加したときも、鑑賞後、思わず（石田）ゆり子ちゃんに『この映画、面白いね』と言ってしまいました。鈴木（