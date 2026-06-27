指原莉乃がプロデュースし、「ノイミー」の通称で知られるアイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」が6月26日、新メンバー追加オーディションの開催を発表した。グループ結成以来初となる“増員”の決断だが、この発表にファンからは驚きととまどいの声が相次いでいる。「発表によると、応募期間は6月26日19時から7月26日23時59分まで。オーディションでは歌やダンスだけでなく、人柄や将来性も含めて審査がおこなわれる