「『認知症は良くならない』『認知症になったら人生終わり』……。そんな考えは時代遅れです」この記事のすべての写真を見るそう語るのは、認知症治療の最前線に立つ鴫原良仁先生。この10年で医学の常識は大きく変わり、「認知症は“けっこう”良くなる」ことが明らかに。「早起き＋朝ごはん」で身体のリズムを整える「世界的に患者数は増えていますが、それはあくまで高齢者が増えているから。実は、認知症になる人の割合自体は