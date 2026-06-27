6月26日、タレント・モデルの礒部希帆がInstagramを更新し、お笑いコンビ・次長課長の河本準一との交際を報告した。投稿した写真では、河本のギャグ「お前に食わせるタンメンはねぇ!」のポーズを披露し、《お付き合いさせてもらってます!》と堂々と宣言している。今回の投稿は、6月25日に「FRIDAY」と「サンケイスポーツ」が報じた熱愛を受けたものとみられる。写真の背景には「FRIDAY」が写り込み、タンタン麺と思われる料理