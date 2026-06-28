3点目を決めたメッシ photo/Getty ImagestheWORLD（ザ・ワールド）

会場はまるで「メッシ教会」誰よりも輝く“神の子”に現地メディアも脱帽

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 北中米W杯でアルゼンチンがヨルダンに3-1で勝利した
  • メッシが途中出場でFKを決め7試合連続ゴールを記録
  • 現地メディアは会場を「メッシ教会」と表現し絶賛した
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