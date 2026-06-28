千葉市の国道で、高校生ら10代の男女4人が乗る軽自動車が横転し2人が死亡した事故で、車を運転していた18歳の男子高校生が逮捕されました。26日夜、千葉市中央区村田町の国道で「自動車が横転している」と目撃者から消防に通報がありました。警察によりますと、高校生ら10代の男女4人が乗る軽自動車が中央分離帯の街路灯にぶつかって横転し、18歳の男子高校生と17歳の男性が死亡、10代の男女2人がけがをしました。この事故で警察は