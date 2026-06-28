XがまだTwitterという名称だった時代からSNSに親しんできた人は、"リストラおっぱい"というフレーズを覚えているかもしれない。顔出しは一切ナシ、バストのみの自撮り画像を投稿し続け、今で言うインフルエンサー的な存在として人気を博した。【エッセイ漫画を読む】『7年間、おっぱいの自撮りで暮らしていた話』彼女は現在、"なんのなの丸"（旧名nano）の名義で、当時の経験を振り返るエッセイ漫画『7年間、おっぱいの自撮り