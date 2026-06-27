モデルやタレント、実業家としてマルチに活動している紗栄子が6月21日、自身のInstagramを更新。《最近の私》と題して、複数枚のプライベートショットを公開したが、そこで見せた私服姿が話題になっている。【写真】下着を大胆にコーデ！《凡人にはわからねえ》紗栄子の衝撃ショット「凡人にはわからねえ」の声も「その写真は、紗栄子さんが1、2、3枚目にアップしたショットでした。彼女はトップスに白いTシャツを着用。さらにそ