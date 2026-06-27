〈医師から「47歳はうちの病院の最高齢です」と…2人の子育て終了後→思いがけず自然妊娠した女性（51）が語る、高齢出産のリアル〉から続く47歳で自然妊娠し、第3子となるレオくんを出産したhisakoさん（51）。約20年ぶりとなる妊娠・出産や“2周目子育て”についてSNSや自身のコミュニティで発信し、高齢出産・育児の当事者から絶大な信頼を得ている。【画像】「まさに離婚寸前だった」子育て20年→まさかの自然妊娠をしたhisa