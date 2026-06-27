女子テニスのバートホンブルク・オープンのシングルス決勝でプレーする大坂なおみ＝バートホンブルク（ロイター＝共同）【バートホンブルク（ドイツ）共同】女子テニスのバートホンブルク・オープンは27日、ドイツのバートホンブルクでシングルス決勝が行われ、世界ランキング15位の大坂なおみ（フリー）は世界11位のカロリナ・ムホバ（チェコ）と対戦し、1―6、0―1で途中棄権した。2023年7月の出産から復帰後初で、21年2月の