【北京共同】中国北京の最高峰ビル「シティックタワー（中国尊）」に26日、飛行体が衝突したと報じられた事案で、中国当局は27日、軽飛行機が高層ビルに衝突し、操縦士1人が死亡、現場で13人が負傷したと明らかにした。