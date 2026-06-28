28日未明、酒を飲んで車を運転したとして、福岡県久留米市の51歳の女と長崎県松浦市の49歳の男が、それぞれ現行犯逮捕されました。警察によりますと、28日午前2時すぎ、久留米市天神町の飲食店が立ち並ぶ道路で取り締まりをしていた警察官が、飲食店街を通過した軽乗用車に停車を求めました。運転していた女から酒の臭いがしたことから呼気を調べたところ、基準値の2倍を超えるアルコールが検出されたため、警察は女を酒気帯