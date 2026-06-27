「Z世代は扱いが難しい」。そんな言葉を耳にする機会は少なくない。しかし、各種調査を見ていくと、彼らが求めているのは決して特別なことではない。「失敗を責めない」「こまめにフィードバックする」「自分をきちんと見て評価してくれる」。その条件を驚くほど体現している人物がいる。サッカー日本代表を率い、選手から厚い信頼を集める森保一監督だ。なぜ森保監督のマネジメントは、Z世代が理想とする上司像と重な