〈スペーシアでもN-BOXでもない…タクシー業界にまさかの“軽自動車”導入開始、最初のベース車に選ばれた意外な車種とは？〉から続くタクシーに乗るときの、ちょっとした優越感。そうした乗車体験が、今後大きく変わっていくかもしれない。【写真】この記事の写真を見る（2枚）2026年6月、九州運輸局が全国に先駆け軽自動車のタクシー営業を解禁した。深刻な人手不足を背景に、運転しやすい車両の導入により若手や女性ドライ