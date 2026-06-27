俳優の小栗旬（43）が27日放送のTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演。アクションについて語った。MCの広瀬すずから「男性はアクションも多いじゃないですか？」と話題を振られ「そういうのはいつでもできるように？」と聞かれた小栗。「なるべくできるようにしとかなきゃなとは思ってます」と答えた。しかし「基本的にはやりたくないです」と本音も。「トレーニング好きそうな人に見えるでしょ？