「上の娘が年長さんになって幼稚園最後の年になるので、私も一日一日を大切に、一緒に過ごしたい」【写真を見る】現在は5歳に。赤ちゃんを抱く北川とベビーカーを押すDAIGO、スニーカーを履いた妊娠中の北川の私服姿こう語ったのは、2020年に長女、2024年に長男が誕生し、現在は2児の母である俳優の北川景子（39）。仕事と育児の両立に奮闘するなか、幼稚園生活最後の1年を迎えた長女との時間を、これまで以上に大切にしたいと考