タクシー乗り場の長い列。ようやく自分の番になり、目の前に滑り込んできたのは背の高い軽自動車――。そんな場面が、これから増えていくかもしれない。【画像】スペーシアでもN-BOXでもない…タクシー業界にまさかの“軽自動車”導入開始、最初のベース車に選ばれた意外な車種2026年6月、九州運輸局が軽自動車のタクシー車両としての運用を解禁した。今後は他の運輸局においても、同様の動きが進んでいくと予想される。これま