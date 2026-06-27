米オープンAIのロゴ＝11日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米オープンAIは26日、最新の人工知能（AI）モデル「GPT5.6」シリーズを発表した。最上位の「ソル」など3種類あり、サイバーセキュリティーやプログラミングなどの能力を高めた。トランプ米政権の要請を受け、当面は政権が承認した一部の提携先に絞って提供するが、数週間以内に一般提供することを目指す。米ブルームバーグ通信によると、当初の提供先は約20社