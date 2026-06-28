ミュージシャンで俳優の金剛地武志（58）が27日夜、Xを更新。高市早苗首相のポストにツッコミを入れた。高市首相は27日未明、自身のXを更新し、前日夜遅くに山梨県東部・富士五湖を震源とする最大震度6弱の強い地震が発生したことについて記述。自身が関係省庁に指示した内容や政府として当たっている対応の内容などを記しつつ、注意を呼び掛けた。さらに、26日夜遅くの会見について「※ぶら下がり会見時は、入浴後のドライヤーも