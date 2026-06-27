女優内田有紀（50）が27日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。ショートヘアが定着した理由を明かした。番組では内田が18歳で主演したドラマ「17才−at seventeen−」の映像を紹介。ショートヘアが印象的で、メークについても「眉毛を太くしたんです。わざと太く書いて。ボーイッシュに見えるように」と語った。当時ドラマに引っ張りだこで、進行役の藤本美貴から「何本も同時に撮影？」とスケジュー