NHKラジオ『マイあさ！』や『Nラジ』などにレギュラー出演する“美人すぎる気象予報士”こと吉井明子（45）がグラビアデビューすることを発表した。26日、吉井は自身のInstagramを更新し、《6月29日（月）発売の『週刊プレイボーイ』28号ご覧頂く機会があれば、とても嬉しいです。》というコメントとともに、同誌に掲載されると思われるグラビア写真を投稿。ボディラインが強調されるニット姿と大胆な水着姿を披露している。「週