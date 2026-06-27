27日未明、佐世保市で酒を飲んで車を運転したとして海上自衛隊の男が現行犯逮捕されました。 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは海上自衛隊佐世保基地所属の自衛官、安田 吏玖容疑者 22歳です。 警察によりますと安田容疑者は27日午前3時頃、佐世保市島地町の市道で車を運転中、交差点を左折する際に車線から大きく外れて曲がるなど不審な運転を繰り返していました。 覆面パトカーで警ら中の警察官が発見し、停止を求