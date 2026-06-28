「キレイだ……」相方の池田直人が扮するクセの強い女性キャラクターに、ジャンボたかおが翻弄されながらも甘いセリフをささやくーー。YouTubeチャンネルの登録者数は186万人超え。サブアカウント、それぞれの個人チャンネルを合わせるとその数は304万人に上り、テレビ番組でも引っ張りだこのお笑いコンビ・レインボー。彼らの代名詞ともいえるネタが「恋愛女装コント」だ。あまりにリアルな男女の“あるあるネタ”は、いっ