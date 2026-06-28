深夜0時を回ったXに、その投稿は紛れ込んでいた。〈金晩のために。華金、サクッと稼がない?〉〈金欠の人借りるより稼ごう。簡単な即日、即金、案件なんでもDM〉発信者は“マキ”と名乗る女性らしきアカウント。認証、買取、登録、ポイ活ーープロフィールや投稿に並ぶ言葉はどれも軽く、明るく、人懐っこい。だが、これは小遣い稼ぎの誘いではない。銀行口座の違法売買へ人を釣り上げる“悪魔の集客”なのだ。「特殊詐欺の